Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Арсенал — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Неймар: судейство в Бразилии нужно было сделать профессиональнее ещё вчера!

Неймар: судейство в Бразилии нужно было сделать профессиональнее ещё вчера!
Комментарии

Нападающий «Сантоса» Неймар сделал публикацию на своей странице в социальной сети X после того, как в ворота команды из Сантуса назначили пенальти в матче 29-го тура бразильской Серии А с «Виторией». Соперник реализовал 11-метровый удар. Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу «Витории».

Бразилия — Серия А . 29-й тур
21 октября 2025, вторник. 03:30 МСК
Сантос
Сантус
Окончен
0 : 1
Витория
Салвадор
0:1 Matheusinho – 41'    

«Судейство в Бразилии необходимо было сделать более профессиональным ещё вчера!» — написал Неймар.

На текущий момент 33-летний нападающий восстанавливается после травмы подколенного сухожилия. Неймар присутствовал на домашнем стадионе «Сантоса» «Вила Белмиро» во время встречи с «Виторией». Контракт футболиста с клубом рассчитан до конца 2025 года.

Материалы по теме
Неймар ответил NAVI после первой карты против FURIA — бразилец вспомнил s1mple и Шевченко

Неймар смеётся во время скандирования фанатами «Месси»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android