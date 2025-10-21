Неймар: судейство в Бразилии нужно было сделать профессиональнее ещё вчера!

Нападающий «Сантоса» Неймар сделал публикацию на своей странице в социальной сети X после того, как в ворота команды из Сантуса назначили пенальти в матче 29-го тура бразильской Серии А с «Виторией». Соперник реализовал 11-метровый удар. Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу «Витории».

«Судейство в Бразилии необходимо было сделать более профессиональным ещё вчера!» — написал Неймар.

На текущий момент 33-летний нападающий восстанавливается после травмы подколенного сухожилия. Неймар присутствовал на домашнем стадионе «Сантоса» «Вила Белмиро» во время встречи с «Виторией». Контракт футболиста с клубом рассчитан до конца 2025 года.

