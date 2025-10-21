Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Арсенал — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вратарь в любительской лиге Турции скончался на тренировке

Вратарь в любительской лиге Турции скончался на тренировке
Комментарии

Вратарь Огужан Камаджи из команды «Бандырма Санайиспор», выступающей в любительской лиге Турции, скончался во время тренировки. Об этом сообщает HT Spor.

По информации турецкого издания, голкиперу стало плохо во время отражения ударов на тренировке. Партнёры по команде Камаджи вызвали бригаду медиков, которые диагностировали сердечный приступ у турка. После оказания первой медицинской помощи он был доставлен в больницу города Бандырмы. Несмотря на усилия врачей, спасти мужчину не удалось.

По факту инцидента начато расследование, тело было отправлено в Институт судебной медицины Бурсы для вскрытия.

Материалы по теме
Сенегальский вратарь Шейх Туре был найден мёртвым после похищения
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android