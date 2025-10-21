Вратарь в любительской лиге Турции скончался на тренировке

Вратарь Огужан Камаджи из команды «Бандырма Санайиспор», выступающей в любительской лиге Турции, скончался во время тренировки. Об этом сообщает HT Spor.

По информации турецкого издания, голкиперу стало плохо во время отражения ударов на тренировке. Партнёры по команде Камаджи вызвали бригаду медиков, которые диагностировали сердечный приступ у турка. После оказания первой медицинской помощи он был доставлен в больницу города Бандырмы. Несмотря на усилия врачей, спасти мужчину не удалось.

По факту инцидента начато расследование, тело было отправлено в Институт судебной медицины Бурсы для вскрытия.