Погребняк: «Локомотив» приятно удивляет, все с удовольствием ждут их следующего матча

Экс-футболист «Зенита» и сборной России Павел Погребняк высказался об игре «Локомотива» в нынешнем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги.

«Повторюсь, «Локомотив» приятно удивляет, и действительно его можно рассматривать как одного из претендентов на призовые места. Все с удовольствием ждут следующего матча «Локомотива». К этой команде огромное внимание», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

После 12 туров чемпионата России «Локомотив» набрал 26 очков и возглавляет турнирную таблицу. В следующем туре команде предстоит встретиться с «Акроном» в выездном матче.