Карвахаль ответил главе Ла Лиги на нападки в адрес телевидения «Реала»

Защитник и капитан мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль отреагировал на слова президента Ла Лиги Хавьера Тебаса, обвинившего телевидение «сливочных» в причинении вреда Примере. Напомним, Тебас упомянул ТВ «Королевского клуба», комментируя ранее сказанные слова Карвахаля, осудившего проведение матча 17-го тура Ла Лиги между «Вильярреалом» и «Барселоной» в США.

«Здравствуйте, господин Хавьер Тебас. Нарушение регламента означает фальсификацию соревнования.

Вы можете говорить всё что угодно о видео телевидения мадридского «Реала», однако не можете игнорировать тот факт, что вышеупомянутое является нарушением правил. Если встреча состоится, это оставит пятно на вашем соревновании. Доброго дня», — написал Карвахаль в своём аккаунте в социальной сети.

