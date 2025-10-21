Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Арсенал — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер «Болоньи» Итальяно госпитализирован

Главный тренер «Болоньи» Итальяно госпитализирован
Комментарии

Главный тренер «Болоньи» Винченцо Итальяно госпитализирован с пневмонией и, как ожидается, из-за этого пропустит два следующих матча своей команды в Лиге Европы и Серии А, сообщает официальный сайт клуба.

Специалист проходит лечение в больнице общего профиля «Сант'Орсола-Мальпиги». Состояние Итальяно постепенно улучшается, но он не сможет руководить своей командой во встрече Лиги Европы с ФКСБ, который состоится 23 октября, и в воскресном матче Серии А с «Фиорентиной» 26 октября.

Лига Европы . Общий этап. 3-й тур
23 октября 2025, четверг. 19:45 МСК
ФКСБ
Бухарест, Румыния
Не начался
Болонья
Болонья, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После двух встреч в рамках общего этапа Лиги Европы «Болонья» набрала одно очко и занимает 30-е место в турнирной таблице. В Серии А клуб находится на пятом месте (13 очков).

Материалы по теме
«Болонья» сыграла вничью с «Фрайбургом» в матче 2-го тура Лиги Европы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android