Главный тренер «Болоньи» Итальяно госпитализирован
Главный тренер «Болоньи» Винченцо Итальяно госпитализирован с пневмонией и, как ожидается, из-за этого пропустит два следующих матча своей команды в Лиге Европы и Серии А, сообщает официальный сайт клуба.
Специалист проходит лечение в больнице общего профиля «Сант'Орсола-Мальпиги». Состояние Итальяно постепенно улучшается, но он не сможет руководить своей командой во встрече Лиги Европы с ФКСБ, который состоится 23 октября, и в воскресном матче Серии А с «Фиорентиной» 26 октября.
После двух встреч в рамках общего этапа Лиги Европы «Болонья» набрала одно очко и занимает 30-е место в турнирной таблице. В Серии А клуб находится на пятом месте (13 очков).
