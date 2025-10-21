«Барселона» — «Олимпиакос»: стартовые составы команд на матч общего этапа Лиги чемпионов

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 21 октября, состоится матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, в котором встретятся испанская «Барселона» и греческий «Олимпиакос». Игра пройдёт на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне (Испания). В качестве главного арбитра встречи выступит Урс Шнидер из Швейцарии. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

«Барселона»: Щенсны, Бальде, Кубарси, Педри, Ямаль, Рашфорд, Лопес, Касадо, Кунде, Гарсия, Фернандес.

«Олимпиакос»: Цолакис, Ортега, Пирола, Рецос, Коштинья, Эссе, Гарсия, Эль-Кааби, Мартинш, Шикинью, Поденсе.

После двух туров общего этапа ЛЧ «Барселона» располагается на 16-й строчке в турнирной таблице. В активе сине-гранатовых три набранных очка. «Олимпиакос» набрал одно очко в двух стартовых матчах на турнире и занимает 29-е место.

