Барселона — Олимпиакос: стартовые составы команд на матч общего этапа Лиги чемпионов 2025/2026, 21 октября

«Барселона» — «Олимпиакос»: стартовые составы команд на матч общего этапа Лиги чемпионов
Сегодня, 21 октября, состоится матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, в котором встретятся испанская «Барселона» и греческий «Олимпиакос». Игра пройдёт на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне (Испания). В качестве главного арбитра встречи выступит Урс Шнидер из Швейцарии. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
21 октября 2025, вторник. 19:45 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Не начался
Олимпиакос
Пирей, Греция
Стартовые составы команд.

«Барселона»: Щенсны, Бальде, Кубарси, Педри, Ямаль, Рашфорд, Лопес, Касадо, Кунде, Гарсия, Фернандес.

«Олимпиакос»: Цолакис, Ортега, Пирола, Рецос, Коштинья, Эссе, Гарсия, Эль-Кааби, Мартинш, Шикинью, Поденсе.

После двух туров общего этапа ЛЧ «Барселона» располагается на 16-й строчке в турнирной таблице. В активе сине-гранатовых три набранных очка. «Олимпиакос» набрал одно очко в двух стартовых матчах на турнире и занимает 29-е место.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2025/2026
В «Барселоне» объяснили решение отказаться от покупки игроков этой зимой

Почему «Барселона» — больше, чем клуб:

