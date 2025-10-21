Кононов подтвердил возвращение Ари на пост спортивного директора «Торпедо»

Главный тренер московского «Торпедо» Олег Кононов рассказал, что бывший нападающий ряда российских клубов Ари вернулся на пост спортивного директора автозаводцев.
— Ари тоже вернулся в клуб на свою должность вместе с вами?
— Да, он спортивный директор.
— Вам нравится его работа?
— Конечно, — приводит слова Кононова «Матч ТВ».
Напомним, экс-форвард занимал должность спортивного директора чёрно-белых с декабря 2024 года по август 2025 года. В тот же месяц из команды ушёл Кононов, вернувшийся в команду 15 октября.
По состоянию на сегодняшний день чёрно-белые занимают последнее, 18-е место в турнирной таблице Лиги Pari, набрав 11 очков по результатам 15 проведённых встреч.