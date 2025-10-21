Скидки
Арсенал — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Кононов подтвердил возвращение Ари на пост спортивного директора «Торпедо»

Главный тренер московского «Торпедо» Олег Кононов рассказал, что бывший нападающий ряда российских клубов Ари вернулся на пост спортивного директора автозаводцев.

— Ари тоже вернулся в клуб на свою должность вместе с вами?
— Да, он спортивный директор.

— Вам нравится его работа?
— Конечно, — приводит слова Кононова «Матч ТВ».

Напомним, экс-форвард занимал должность спортивного директора чёрно-белых с декабря 2024 года по август 2025 года. В тот же месяц из команды ушёл Кононов, вернувшийся в команду 15 октября.

По состоянию на сегодняшний день чёрно-белые занимают последнее, 18-е место в турнирной таблице Лиги Pari, набрав 11 очков по результатам 15 проведённых встреч.

