Кононов подтвердил возвращение Ари на пост спортивного директора «Торпедо»

Главный тренер московского «Торпедо» Олег Кононов рассказал, что бывший нападающий ряда российских клубов Ари вернулся на пост спортивного директора автозаводцев.

— Ари тоже вернулся в клуб на свою должность вместе с вами?

— Да, он спортивный директор.

— Вам нравится его работа?

— Конечно, — приводит слова Кононова «Матч ТВ».

Напомним, экс-форвард занимал должность спортивного директора чёрно-белых с декабря 2024 года по август 2025 года. В тот же месяц из команды ушёл Кононов, вернувшийся в команду 15 октября.

По состоянию на сегодняшний день чёрно-белые занимают последнее, 18-е место в турнирной таблице Лиги Pari, набрав 11 очков по результатам 15 проведённых встреч.