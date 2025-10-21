Данило — о встрече «Ювентуса» с «Реалом»: этот матч может изменить ход сезона

Экс-защитник мадридского «Реала» и «Ювентуса» Данило высказался о предстоящем матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов между командами, который пройдёт 22 октября на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Испании.

«В такие моменты «Ювентусу» необходимо единение, все должны помогать друг другу. Сейчас время Лиги чемпионов, и это совсем другая история. Победа над «Реалом» может стать шансом. «Ювентус» никогда не сдаётся в трудных ситуациях. Я не участвую в повседневной жизни команды, поэтому высказывать своё мнение было бы неуважением к коллективу, тренеру и клубу. Однако со стороны кажется, что сейчас совсем другой настрой по сравнению с прошлым годом. Между игроками и тренером появилась «химия», которой раньше не было. «Реал» — очень важный тест. У испанцев явно более позитивный настрой, но если «Ювентус» добьётся результата, а им это по силам, то этот матч может изменить ход сезона», – приводит слова Данило La Gazzetta dello Sport.

После двух встреч в рамках общего этапа Лиги чемпионов «Реал» набрал шесть очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Ювентус» с двумя очками в активе располагается на 23-й строчке.