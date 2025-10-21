Погребняк: Гарсия в «Спартаке»? Это не Клопп и не Моуринью, чтобы обращать внимание

Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк отреагировал на возможное назначение тренера Луиса Гарсии в «Спартак».

— Что можете сказать о возможном назначении Гарсии в «Спартак» и об уходе Станковича?

— Я понятия не имею, о ком речь на самом деле. Вот эта кандидатура никак не может затмить мои нынешние дела в моём социальном пространстве. Это не Клопп, не Моуринью, чтобы обращать на это внимание.

Не думаю, что это какая-то новость, чтобы мы сейчас все кидались и читали, кто возглавит «Спартак». То, что происходит в «Спартаке», для меня непонятно. Значит, у клуба какие-то другие цели и приоритеты, нежели выиграть очередной какой-нибудь трофей, — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

