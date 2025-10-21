Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Арсенал — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ЦСКА — Акрон: стартовые составы команд на матч 6-го тура Кубка России 2025/2026, 21 октября

ЦСКА — «Акрон»: стартовые составы команд на матч Кубка России — 2025/2026
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 21 октября, состоится матч 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встретятся московский ЦСКА и тольяттинский «Акрон». Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Цыганок из Владивостока. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . Группа D. 6-й тур
21 октября 2025, вторник. 20:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Акрон
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд.

ЦСКА: Тороп, Виктор, Абдулкадыров, Мойзес, Верде, Руис, Вильягра, Бандикян, Попович, Пополитов, Шуманский.

«Акрон»: Тереховский, Роча, Болдырев, Агапов, Эшковал, Савичев, Джурасович, Лончар, Бакаев, Марадишвили, Беншимол.

За тур до конца группового этапа Пути РПЛ ЦСКА занимает первое место в группе D с 10 очками в пяти матчах. «Акрон» располагается на последнем месте. В активе команды пять набранных очков. Две другие команды квартета — «Локомотив» (10 очков) и «Балтика» (пять).

Календарь Кубка России сезона-2025/2026
Таблица групп Кубка России сезона-2025/2026
Материалы по теме
Так этот ЦСКА ещё не переезжали! «Локо» забил три, подарил шедевр на годы и теперь первый!
Так этот ЦСКА ещё не переезжали! «Локо» забил три, подарил шедевр на годы и теперь первый!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android