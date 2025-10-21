ЦСКА — «Акрон»: стартовые составы команд на матч Кубка России — 2025/2026

Сегодня, 21 октября, состоится матч 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встретятся московский ЦСКА и тольяттинский «Акрон». Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Цыганок из Владивостока. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

ЦСКА: Тороп, Виктор, Абдулкадыров, Мойзес, Верде, Руис, Вильягра, Бандикян, Попович, Пополитов, Шуманский.

«Акрон»: Тереховский, Роча, Болдырев, Агапов, Эшковал, Савичев, Джурасович, Лончар, Бакаев, Марадишвили, Беншимол.

За тур до конца группового этапа Пути РПЛ ЦСКА занимает первое место в группе D с 10 очками в пяти матчах. «Акрон» располагается на последнем месте. В активе команды пять набранных очков. Две другие команды квартета — «Локомотив» (10 очков) и «Балтика» (пять).