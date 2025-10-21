«Откуда вы его выкопали?» Ринат Билялетдинов — о возможном назначении Гарсии в «Спартак»

Российский тренер Ринат Билялетдинов высказался по поводу слухов о возможном назначении испанского тренера Луиса Гарсии в московский «Спартак».

«У меня бы возник вопрос, если бы я себя поставил на сторону болельщиков «Спартака»: «Откуда вы его выкопали?». Объясните нам, простому народу, принцип вашего выбора. Хотя бы хоть намекните. Кто вам подсовывает или рекомендует, кто в клубе отвечает за тренерскую селекцию? Почему именно он, а не кто-то другой? Если вы хотите тренера из-за границы, то почему из Испании, а не Португалии или Италии, если вы просто зациклены и на наших тренеров не обращаете внимание? Российские специалисты — недотренеры для руководства «Спартака», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.