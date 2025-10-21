Фото: Дембеле получил эксклюзивную пару бутс в честь выигрыша «Золотого мяча»

Нападающий сборной Франции и «ПСЖ» Усман Дембеле получил специальные бутсы F50 от adidas в сине-золотом цвете, которые были сделаны специально для него как для победителя награды лучшему футболисту мира «Золотой мяч» — 2025.

Фото: ballon d'or

В минувшем сезоне французский вингер принял участие в 53 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 35 голами и 16 результативными передачами. В составе «ПСЖ» Дембеле выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Франции, Кубок и Суперкубок страны.

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 100 млн.

Материалы по теме Фото Мбаппе выложил фото с партнёрами по сборной Франции Дембеле, Коло Муани и Баркола

Луис Энрике поздравил Дембеле с выигрышем «Золотого мяча»: