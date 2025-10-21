Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Реал» обратился в КОНКАКАФ с просьбой не разрешать проведение матча Ла Лиги

«Реал» напрямую обратился к Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) с просьбой не проводить матч 17-го тура испанской Примеры между «Вильярреалом» и «Барселоной» на своей территории, сообщает Cadena SER.

В мадридском клубе считают, что проведение встречи за пределами Испании нарушает принцип честности соревнований.

Ранее «Реал» подал вторую жалобу в Национальный спортивный совет Испании (CSD), чтобы не допустить проведения матча. Первую жалобу рассматривают уже два месяца из-за бюрократической неразберихи.

Игра 17-го тура чемпионата Испании между «Вильярреалом» и «Барселоной» должна состояться 20 декабря на стадионе «Хард Рок» в Майами. Испанские футбольные власти несколько лет пытались организовать игру за рубежом.