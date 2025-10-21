Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Арсенал — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Реал» обратился в КОНКАКАФ с просьбой не разрешать проведение матча Ла Лиги

«Реал» обратился в КОНКАКАФ с просьбой не разрешать проведение матча Ла Лиги
Аудио-версия:
Комментарии

«Реал» напрямую обратился к Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) с просьбой не проводить матч 17-го тура испанской Примеры между «Вильярреалом» и «Барселоной» на своей территории, сообщает Cadena SER.

Испания — Примера . 17-й тур
20 декабря 2025, суббота. 21:00 МСК
Вильярреал
Вильярреал
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В мадридском клубе считают, что проведение встречи за пределами Испании нарушает принцип честности соревнований.

Ранее «Реал» подал вторую жалобу в Национальный спортивный совет Испании (CSD), чтобы не допустить проведения матча. Первую жалобу рассматривают уже два месяца из-за бюрократической неразберихи.

Материалы по теме
Вперёд за своим клубом — включай фанатский режим! Собери все бонусы на пути к стадиону
Вперёд за своим клубом — включай фанатский режим! Собери все бонусы на пути к стадиону

Игра 17-го тура чемпионата Испании между «Вильярреалом» и «Барселоной» должна состояться 20 декабря на стадионе «Хард Рок» в Майами. Испанские футбольные власти несколько лет пытались организовать игру за рубежом.

Материалы по теме
Игрок «Реала» Карвахаль раскритиковал проведение матча «Вильярреал» — «Барселона» в США
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android