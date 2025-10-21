Скидки
Главная Футбол Новости

Ринат Билялетдинов: почему «Спартаку» не дать второй шанс Аленичеву?

Ринат Билялетдинов: почему «Спартаку» не дать второй шанс Аленичеву?
Аудио-версия:
Комментарии

Российский тренер Ринат Билялетдинов предложил вернуть бывшего главного тренера московского «Спартака» Дмитрия Аленичева в столичный клуб.

«Если вести речь от лица болельщика «Спартака», меня интересует, почему клуб считает российских тренеров недотренерами. Почему не дать вторую попытку Аленичеву? Это тренер со спартаковским прошлым. Это будет более понятно.

«Спартак» дал всплеск в ноябре прошлого года. Казалось, ну всё, наконец-то пошло. Но чего-то весной не пошло. И потом морально надломились так, что надлом перенесли на начало этого сезона», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

На данный момент «Спартак» возглавляет Деян Станкович. В нынешнем сезоне под его руководством красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков.

