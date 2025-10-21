Куртуа — о матче «Вильярреала» с «Барселоной» в Майами: это нарушает принцип турнира

33-летний бельгийский вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа раскритиковал решение о переносе встречи испанской Примеры «Вильярреал» — «Барселона» в США.

«Неправильно проводить матч «Вильярреала» с «Барселоной» в Майами. Мы все знаем, что играть на выезде очень сложно. Ла Лига приняла такое решение, потому что просто так захотела. Это нарушает принцип соревнования. Футболисты с этим не согласны», – приводит слова Куртуа официальный сайт клуба.

Игра 17-го тура чемпионата Испании между «Вильярреалом» и «Барселоной» должна состояться 20 декабря на стадионе «Хард Рок» в Майами. Испанские футбольные власти несколько лет пытались организовать встречу за рубежом.