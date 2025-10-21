Президент «Барселоны» отреагировал на недовольство «Реала» матчем «блауграны» за рубежом

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о недовольстве мадридского «Реала» из-за проведения матча 17-го тура испанской Ла Лиги между сине-гранатовыми и «Вильярреалом» в США. Ранее СМИ сообщали, что «сливочные» обратились к Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) с просьбой не проводить указанную игру на их территории.

«Мы привыкли к подобным вещам. Вопрос с проведением матча в Майами был предварительно согласован с лигой и «Вильярреалом». Мы относимся к этому спокойно. Будем радовать болельщиков в Майами и США.

«Реал» волен поступать так, как он хочет, и я не буду вмешиваться. Я президент «Барселоны», а «Реал» делает то, что считает нужным. Мы продолжим выполнять то, что было решено, а также не станем вступать в споры», — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

