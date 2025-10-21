Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Арсенал — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Президент «Барселоны» отреагировал на недовольство «Реала» матчем «блауграны» за рубежом

Президент «Барселоны» отреагировал на недовольство «Реала» матчем «блауграны» за рубежом
Аудио-версия:
Комментарии

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о недовольстве мадридского «Реала» из-за проведения матча 17-го тура испанской Ла Лиги между сине-гранатовыми и «Вильярреалом» в США. Ранее СМИ сообщали, что «сливочные» обратились к Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) с просьбой не проводить указанную игру на их территории.

Испания — Примера . 17-й тур
20 декабря 2025, суббота. 21:00 МСК
Вильярреал
Вильярреал
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы привыкли к подобным вещам. Вопрос с проведением матча в Майами был предварительно согласован с лигой и «Вильярреалом». Мы относимся к этому спокойно. Будем радовать болельщиков в Майами и США.

«Реал» волен поступать так, как он хочет, и я не буду вмешиваться. Я президент «Барселоны», а «Реал» делает то, что считает нужным. Мы продолжим выполнять то, что было решено, а также не станем вступать в споры», — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

Материалы по теме
«Реал» обратился в КОНКАКАФ с просьбой не разрешать проведение матча Ла Лиги

Почему «Барселона» — больше, чем клуб:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android