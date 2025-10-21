Куртуа — о Тебасе: никогда не видел, чтобы президент лиги говорил подобное

Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа высказался о поведении президента Ла Лиги Хавьера Тебаса.

«Не знаю, что вас удивляет. Он уже давно этим занимается, публично отвечает в социальных сетях. Я уже говорил об этом после клубного чемпионата мира. Никогда не видел, чтобы президент какой-либо спортивной лиги говорил подобное. Скрывать это, а потом менять причину протеста — это цензура и манипуляция, и это серьёзно», – приводит слова Куртуа официальный сайт мадридского клуба.

Напомним, глава чемпионата Испании вступил в спор с защитником и капитаном «сливочных» Даниэлем Карвахалем на тему проведения матча Ла Лиги в США.