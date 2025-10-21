Скидки
Арсенал — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

VAR не должен был влиять на эпизод с назначением пенальти в матче «Милан» — «Фиорентина»

Комментарии

Ассоциация судей Италии подтвердила, что VAR не должен был вмешиваться в эпизод с назначением пенальти в ворота «Фиорентины» на матче 7-го тура итальянской Серии А, сообщает Football Italia.

Италия — Серия А . 7-й тур
19 октября 2025, воскресенье. 21:45 МСК
Милан
Милан
Окончен
2 : 1
Фиорентина
Флоренция
0:1 Госенс – 55'     1:1 Леау – 63'     2:1 Леау – 86'    

Инцидент вызвал массу споров и оказался решающим для победы «Милана» со счётом 2:1. Судья Ливио Маринелли изначально продолжил игру после того, как Фабьяно Паризи положил руку на плечо Сантьяго Хименеса, но передумал и назначил пенальти после того, как его вызвали для просмотра эпизода к монитору.

Назначенный пенальти реализовал португальский нападающий «Милана» Рафаэл Леау, тем самым принеся своему клубу победу во встрече, которая позволила «россонери» возглавить таблицу чемпионата Серии А.

