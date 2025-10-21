Скидки
Главная Футбол Новости

«Динамо» Мх — «Спартак»: Игорь Дмитриев укрепил преимущество гостей на 68-й минуте

«Динамо» Мх — «Спартак»: Игорь Дмитриев укрепил преимущество гостей на 68-й минуте
В эти минуты идёт матч 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречаются махачкалинское «Динамо» и московский «Спартак». Игра проходит на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. В качестве главного арбитра встречи выступает Инал Танашев из Нальчика. На момент выхода новости счёт в игре 3:1 в пользу красно-белых. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . Группа C. 6-й тур
21 октября 2025, вторник. 18:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
1 : 3
Спартак М
Москва
1:0 Мастури – 25'     1:1 Маркиньос – 34'     1:2 Массалыга – 59'     1:3 Дмитриев – 67'    

На 68-й минуте нападающий Игорь Дмитриев укрепил преимущество гостей.

Ранее, на 25-й минуте, нападающий хозяев Хазем Мастури открыл счёт в игре. На 34-й минуте нападающий красно-белых Маркиньос восстановил равновесие. На 59-й минуте нападающий Никита Массалыга вывел «Спартак» вперёд.

За тур до конца группового этапа Пути РПЛ махачкалинское «Динамо» занимает первое место в группе C. В активе бело-голубых 13 очков в пяти играх. Московский «Спартак» с 10 очками располагается на второй строчке. Две другие команды квартета — «Ростов» (четыре очка) и «Пари НН» (три).

Календарь Кубка России сезона-2025/2026
Таблица групп Кубка России сезона-2025/2026
