«Арсенал» — «Атлетико»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов

Сегодня, 21 октября, состоится матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся лондонский «Арсенал» и мадридский «Атлетико». Игра пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko. Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд

«Арсенал»: Райя, Салиба, Габриэл Магальяйнс, Тимбер, Льюис-Скелли, Эзе, Райс, Субименди, Сака, Дьёкереш, Мартинелли.

«Атлетико»: Облак, Льоренте, Ле Норман, Хименес, Коке, Ганцко, Альварес, Барриос, Симеоне, Гонсалес, Сёрлот.

В минувшем туре английский клуб встречался с «Олимпиакосом» и победил со счётом 2:0. «Матрасники» играли с франкфуртским «Айнтрахтом» и разгромили немецкую команду со счётом 5:1.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.