«Спартак» в гостях победил махачкалинское «Динамо» в матче Кубка России

Завершился матч 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались махачкалинское «Динамо» и московский «Спартак». Игра проходила на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. В качестве главного арбитра встречи выступил Инал Танашев из Нальчика. Матч закончился со счётом 3:1 в пользу красно-белых.

На 25-й минуте нападающий хозяев Хазем Мастури открыл счёт в игре. На 34-й минуте нападающий красно-белых Маркиньос восстановил равновесие. На 59-й минуте нападающий Никита Массалыга вывел «Спартак» вперёд. На 68-й минуте нападающий Игорь Дмитриев укрепил преимущество гостей.

После шести матчей группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Спартак» набрал 13 очков и занимает первое место в квартете С. Махачкалинское «Динамо» с 13 очками располагается на второй строчке.

