Арсенал — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Динамо Махачкала — Спартак, результат матча 21 октября 2025, счет 1:3, Кубок России 2025/2026

«Спартак» в гостях победил махачкалинское «Динамо» в матче Кубка России
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались махачкалинское «Динамо» и московский «Спартак». Игра проходила на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. В качестве главного арбитра встречи выступил Инал Танашев из Нальчика. Матч закончился со счётом 3:1 в пользу красно-белых.

Fonbet Кубок России . Группа C. 6-й тур
21 октября 2025, вторник. 18:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
1 : 3
Спартак М
Москва
1:0 Мастури – 25'     1:1 Маркиньос – 34'     1:2 Массалыга – 59'     1:3 Дмитриев – 67'    

На 25-й минуте нападающий хозяев Хазем Мастури открыл счёт в игре. На 34-й минуте нападающий красно-белых Маркиньос восстановил равновесие. На 59-й минуте нападающий Никита Массалыга вывел «Спартак» вперёд. На 68-й минуте нападающий Игорь Дмитриев укрепил преимущество гостей.

После шести матчей группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Спартак» набрал 13 очков и занимает первое место в квартете С. Махачкалинское «Динамо» с 13 очками располагается на второй строчке.

Календарь Кубка России сезона-2025/2026
Таблица групп Кубка России сезона-2025/2026
Станкович: мне не хватало быть на расстоянии 20-30 метров от футболистов «Спартака»

Как появился «Спартак»:

