Арсенал — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Кайрат» — «Пафос»: Жоау Коррея получил красную карточку на четвёртой минуте

«Кайрат» — «Пафос»: Жоау Коррея получил красную карточку на четвёртой минуте
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты идёт матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов – 2025/2026, в котором встречаются «Кайрат» и «Пафос». Игра, проходит на стадионе «Центральный» в Алма-Ате (Казахстан). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Крисом Каваной (Ланкашир, Англия). На данный момент счёт 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
21 октября 2025, вторник. 19:45 МСК
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
1-й тайм
0 : 0
Пафос
Пафос, Кипр
Удаления: нет / Коррея – 4'

Игрок «Пафоса» Жоау Коррея получил прямую красную карточку на пятой минуте и оставил свою команду в меньшинстве.

В минувшем туре команда казахстанская команда разгромно проиграла мадридскому «Реалу» со счётом 0:5, а «Пафос» уступил «Баварии» (1:5).

После двух встреч в рамках общего этапа Лиги чемпионов «Кайрат» не набрал очков и занимает последнее место в турнирной таблице. «Пафос» с одним набранным очком располагается на 32-й строчке.

За два часа до домашнего матча «Кайрата» с «Пафосом» реализовано около 20% билетов
