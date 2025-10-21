«Кайрат» — «Пафос»: Жоау Коррея получил красную карточку на четвёртой минуте

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В эти минуты идёт матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов – 2025/2026, в котором встречаются «Кайрат» и «Пафос». Игра, проходит на стадионе «Центральный» в Алма-Ате (Казахстан). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Крисом Каваной (Ланкашир, Англия). На данный момент счёт 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Игрок «Пафоса» Жоау Коррея получил прямую красную карточку на пятой минуте и оставил свою команду в меньшинстве.

В минувшем туре команда казахстанская команда разгромно проиграла мадридскому «Реалу» со счётом 0:5, а «Пафос» уступил «Баварии» (1:5).

После двух встреч в рамках общего этапа Лиги чемпионов «Кайрат» не набрал очков и занимает последнее место в турнирной таблице. «Пафос» с одним набранным очком располагается на 32-й строчке.