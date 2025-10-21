«Я немного болею за «сорок». Моуринью — перед матчем с «Ньюкаслом» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью перед матчем 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026 с «Ньюкаслом» рассказал о своей симпатии к английскому клубу. Игра пройдёт на стадионе «Сент-Джеймс Парк» (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия).

«Я немного болею за «сорок». Там в клубе знают, как сильно я их люблю и уважаю, этому научился у мистера Робсона. Я работал с сэром Бобби Робсоном шесть лет (в «Порту» и «Барселоне». — Прим. «Чемпионата»), и не было ни дня, чтобы он не выражал свою гордость и страсть к «Ньюкаслу», городу, региону и футбольному клубу.

Я никогда не скрывал, насколько дорог мне «Ньюкасл» благодаря влиянию легендарного человека на этот клуб. «Сент-Джеймс Парк» — фантастическое место для игры в футбол. Люди приходят сюда не смотреть матч, а играть вместе с ним. Дело не только в стадионе, но и в самом клубе, его истории, страсти и болельщиках.

Благодаря экономической мощи, которую они сейчас имеют благодаря владельцам, эта команда очень близка к ещё бо́льшим свершениям. Это особенный клуб из-за культуры этого региона, которая сильно отличается от Лондона и Манчестера. Мне нравится играть здесь. Я сказал своим игрокам: «Здесь прекрасно, и завтра вечером вы почувствуете эту атмосферу», – приводит слова Моуринью The Guardian.

После двух туров «Ньюкасл» занимает 11-м место с тремя очками в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. «Бенфика» не набрала очков в двух стартовых турах и располагается на 33-й строчке.