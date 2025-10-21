«Барселона» выпустила третий самый молодой стартовый состав на матч ЛЧ в своей истории

Средний возраст стартового состава «Барселоны» на матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Олимпиакосом» равен 23 годам 214 дням. Это третий самый молодой стартовый состав на игру соревнования в истории сине-гранатовых. Об этом сообщает Opta Sport.

По данным источника, каталонская команда выпускала более молодой стартовый состав только на встречу Лиги чемпионов с «Брюгге» в 2002 году (22 года 362 дня) и на игру с БАТЭ в декабре 2011 года (23 года 93 дня).

Матч между «Барселоной» и «Олимпиакосом» проходит на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне.

