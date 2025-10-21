Скидки
Арсенал — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Барселона» выпустила третий самый молодой стартовый состав на матч ЛЧ в своей истории

«Барселона» выпустила третий самый молодой стартовый состав на матч ЛЧ в своей истории
Комментарии

Средний возраст стартового состава «Барселоны» на матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Олимпиакосом» равен 23 годам 214 дням. Это третий самый молодой стартовый состав на игру соревнования в истории сине-гранатовых. Об этом сообщает Opta Sport.

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
21 октября 2025, вторник. 19:45 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
6 : 1
Олимпиакос
Пирей, Греция
1:0 Лопес Мартин – 7'     2:0 Лопес Мартин – 39'     2:1 Эль-Кааби – 54'     3:1 Ямаль – 68'     4:1 Рашфорд – 74'     5:1 Лопес Мартин – 76'     6:1 Рашфорд – 79'    
Удаления: нет / Эссе – 57'

По данным источника, каталонская команда выпускала более молодой стартовый состав только на встречу Лиги чемпионов с «Брюгге» в 2002 году (22 года 362 дня) и на игру с БАТЭ в декабре 2011 года (23 года 93 дня).

Матч между «Барселоной» и «Олимпиакосом» проходит на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне.

Комментарии
