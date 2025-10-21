«Барселона» выпустила третий самый молодой стартовый состав на матч ЛЧ в своей истории
Средний возраст стартового состава «Барселоны» на матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Олимпиакосом» равен 23 годам 214 дням. Это третий самый молодой стартовый состав на игру соревнования в истории сине-гранатовых. Об этом сообщает Opta Sport.
Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
21 октября 2025, вторник. 19:45 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
6 : 1
Олимпиакос
Пирей, Греция
1:0 Лопес Мартин – 7' 2:0 Лопес Мартин – 39' 2:1 Эль-Кааби – 54' 3:1 Ямаль – 68' 4:1 Рашфорд – 74' 5:1 Лопес Мартин – 76' 6:1 Рашфорд – 79'
Удаления: нет / Эссе – 57'
По данным источника, каталонская команда выпускала более молодой стартовый состав только на встречу Лиги чемпионов с «Брюгге» в 2002 году (22 года 362 дня) и на игру с БАТЭ в декабре 2011 года (23 года 93 дня).
Матч между «Барселоной» и «Олимпиакосом» проходит на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне.
Почему «Барселона» — больше, чем клуб:
