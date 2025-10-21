Экс-тренер Массалыги высказался о первом голе игрока за «Спартак» в матче КР

Наставник СШОР «Енисей» Кирилл Григорьев, ранее тренировавший нападающего московского «Спартака» Никиту Массалыгу, высказался о первом голе форварда за столичный клуб в матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с махачкалинским «Динамо» (3:1).

«Гол Никиты логичен. Он неплохо выходил, выступал за «Спартак». Следовало ожидать, что рано или поздно забьёт. За «Спартак-2» Никита уже забивал. Так что не стало удивлением, что забил за основную команду. Радует, что Станкович доверяет молодым ребятам, особенно что у моего воспитанника появляется шанс проявить себя в главной команде», — сказал Григорьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После шести матчей группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Спартак» набрал 13 очков и занимает первое место в квартете С. Махачкалинское «Динамо» с 13 очками располагается на второй строчке.