Главная Футбол Новости

Станкович ответил, почему «Спартак» сыграл прагматично в матче с «Динамо» Махачкала

Станкович ответил, почему «Спартак» сыграл прагматично в матче с «Динамо» Махачкала
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович ответил, почему его команда крайне прагматично сыграла в матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с махачкалинским «Динамо». В этой встрече красно-белые победили со счётом 3:1. Игра проходила на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске.

Fonbet Кубок России . Группа C. 6-й тур
21 октября 2025, вторник. 18:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
1 : 3
Спартак М
Москва
1:0 Мастури – 25'     1:1 Маркиньос – 34'     1:2 Массалыга – 59'     1:3 Дмитриев – 67'    

– Увидели в исполнении «Спартака» минимум прессинга. Почему слишком прагматично сыграли?
– Я скучал по вам весь этот месяц. Когда мы прессингуем и проигрываем, появляются вопросы. Сейчас мы не прессинговали и выиграли — тоже вопросы. На сегодняшнем поле не то что играть, но и ходить было тяжело. Условия одинаковы для обеих команд, возможно, я удивил вас, но мы добились результата. На поле я не видел, что мы заранее добились результата. Для ребят это была важная игра. Я очень доволен командой, — приводит слова Станковича «Матч ТВ».

После шести встреч группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Спартак» набрал 13 очков и занимает первое место в квартете С. Махачкалинское «Динамо» с 13 очками располагается на второй строчке.

«Спартак» в гостях победил махачкалинское «Динамо» в матче Кубка России

Комментарии
