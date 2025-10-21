Станкович ответил, почему «Спартак» сыграл прагматично в матче с «Динамо» Махачкала

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович ответил, почему его команда крайне прагматично сыграла в матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с махачкалинским «Динамо». В этой встрече красно-белые победили со счётом 3:1. Игра проходила на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске.

– Увидели в исполнении «Спартака» минимум прессинга. Почему слишком прагматично сыграли?

– Я скучал по вам весь этот месяц. Когда мы прессингуем и проигрываем, появляются вопросы. Сейчас мы не прессинговали и выиграли — тоже вопросы. На сегодняшнем поле не то что играть, но и ходить было тяжело. Условия одинаковы для обеих команд, возможно, я удивил вас, но мы добились результата. На поле я не видел, что мы заранее добились результата. Для ребят это была важная игра. Я очень доволен командой, — приводит слова Станковича «Матч ТВ».

После шести встреч группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Спартак» набрал 13 очков и занимает первое место в квартете С. Махачкалинское «Динамо» с 13 очками располагается на второй строчке.

