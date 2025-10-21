Защитник «Ахмата» Гандри: Черчесов — это русский Анчелотти, всем нужно уважать его

Защитник «Ахмата» Надер Гандри считает, что главный тренер грозненской команды Станислав Черчесов похож на итальянского специалиста Карло Анчелотти, возглавлявшего «Милан», мадридский «Реал» и другие клубы.

«Мне кажется, Черчесов — это русский Анчелотти. Он очень опытный тренер, который даёт результат и следит за дисциплиной в команде. Хоть я и не работал с Карло. Вижу, как он работает, только по телевизору. Но я вас уверяю, Черчесов — это отличный тренер. Он всегда близок к игрокам. Всегда разговаривает с нами. И он невероятно круто понимает футбол. Не зря же он руководил сборной России на домашнем чемпионате мира. Я считаю, всем нужно уважать Черчесова. Потому что он не только хороший тренер, но и отличный человек», — приводит слова Гандри Legalbet.

После 12 туров Мир Российской Премьер-Лиги «Ахмат» набрал 16 очков и на текущий момент занимает девятое место. В следующем туре чемпионата России грозненская команда встретится с «Сочи». Матч состоится 27 октября.

С мая 2025 года Анчелотти занимает должность главного тренера сборной Бразилии.

