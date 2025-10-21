«Ливерпуль» не смог вылететь на матч ЛЧ с «Айнтрахтом» из-за проблем с самолётом

«Ливерпуль» не смог вылететь из Англии во Франкфурт-на-Майне, где пройдёт матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Айнтрахтом» из-за технических проблем с самолётом. Об этом мерсисайдцы сообщили на своём официальном сайте. Предматчевая пресс-конференция действующих чемпионов АПЛ будет отменена.

Напомним, игра пройдёт на стадионе «Франкфурт Арена» (Франкфурт, Германия). В качестве главного арбитра встречи выступит Франсуа Летексье из Франции.

После двух встреч в рамках общего этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» набрал три очка и занимает 17-е место в турнирной таблице. «Айнтрахт», который также набрал три очка, располагается на 15-й строчке.