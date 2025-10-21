Скидки
«Ливерпуль» не смог вылететь на матч ЛЧ с «Айнтрахтом» из-за проблем с самолётом

«Ливерпуль» не смог вылететь на матч ЛЧ с «Айнтрахтом» из-за проблем с самолётом
Комментарии

«Ливерпуль» не смог вылететь из Англии во Франкфурт-на-Майне, где пройдёт матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Айнтрахтом» из-за технических проблем с самолётом. Об этом мерсисайдцы сообщили на своём официальном сайте. Предматчевая пресс-конференция действующих чемпионов АПЛ будет отменена.

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
22 октября 2025, среда. 22:00 МСК
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Напомним, игра пройдёт на стадионе «Франкфурт Арена» (Франкфурт, Германия). В качестве главного арбитра встречи выступит Франсуа Летексье из Франции.

После двух встреч в рамках общего этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» набрал три очка и занимает 17-е место в турнирной таблице. «Айнтрахт», который также набрал три очка, располагается на 15-й строчке.

