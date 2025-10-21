Тренер «Брюгге» — о предстоящем матче с «Баварией»: нам придётся много обороняться

Главный тренер «Брюгге» Ники Хайен высказался о предстоящем матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором его команда сыграет с «Баварией». Встреча состоится 22 октября на «Арене Мюнхен» (Германия).

«Бавария» — европейская сила, претендент на победу в Лиге чемпионов. Много громких имён, и бельгийский тренер у руля. Мы оба с нетерпением ждём этого матча. Бавария» очень сильна в атаке, поэтому нам придётся много обороняться. Но если только отсиживаться в обороне, то наживёшь себе проблемы. Поэтому нам нужно выбрать правильную стратегию. Мы должны использовать нужные зоны и перекрывать их. Игрокам придётся много бегать и сохранять концентрацию на игре все 90 минут», — приводит слова Хайена официальный сайт клуба.