«Вильярреал» — «Манчестер Сити»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов

Сегодня, 21 октября, состоится матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся «Вильярреал» и «Манчестер Сити». Игра пройдёт на стадионе «Керамика» в Вильярреале. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

«Вильярреал»: Жуниор, Фойт, Вейга, Моуриньо, Педраса, Парти, Бьюкенен, Гейе, Комесанья, Пепе, Микаутадзе.

«Манчестер Сити»: Доннарумма, Нунес, Диаш, Стоунз, Льюис, Гвардиол, Н. Гонсалес, Б. Силва, Доку, Савио, Холанд.

В минувшем туре «жёлтая субмарина» сыграла вничью с «Ювентусом» со счётом 2:2. «Горожане» с аналогичным счётом сыграли вничью с «Монако».

В следующем туре подопечные Марселино Тораля проведут матч с «Пафосом» (5 ноября), а команда Хосепа Гвардиолы встретится с дортмундской «Боруссией» (5 ноября).

