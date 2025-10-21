Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Арсенал — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Брюгге» — о Кейне: мы должны сделать всё возможное, чтобы не дать ему забить

Тренер «Брюгге» — о Кейне: мы должны сделать всё возможное, чтобы не дать ему забить
Комментарии

Главный тренер «Брюгге» Ники Хайен высказался о нападающем «Баварии» Гарри Кейне в преддверии матча 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
22 октября 2025, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Не начался
Брюгге
Брюгге, Бельгия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Не только он, но и вся команда мирового класса со множеством хороших игроков. Однако Кейн определённо в отличной форме. Как нападающий, а теперь ещё и как полузащитник. Он вездесущ. Возможно, он в лучшей форме, но у него всего две ноги, как и у нас. Мы должны сделать всё возможное, чтобы не дать ему забить, однако сейчас он один из лучших нападающих в мире», — приводит слова Хайена официальный сайт клуба.

Материалы по теме
Вперёд за своим клубом — включай фанатский режим! Собери все бонусы на пути к стадиону
Вперёд за своим клубом — включай фанатский режим! Собери все бонусы на пути к стадиону

В нынешнем сезоне Кейн провёл 11 матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил 19 мячей и сделал три результативные передачи.

Материалы по теме
Маттеус — о Кейне: не вижу в мире лучшего нападающего
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android