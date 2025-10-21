Тренер «Брюгге» — о Кейне: мы должны сделать всё возможное, чтобы не дать ему забить

Главный тренер «Брюгге» Ники Хайен высказался о нападающем «Баварии» Гарри Кейне в преддверии матча 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Не только он, но и вся команда мирового класса со множеством хороших игроков. Однако Кейн определённо в отличной форме. Как нападающий, а теперь ещё и как полузащитник. Он вездесущ. Возможно, он в лучшей форме, но у него всего две ноги, как и у нас. Мы должны сделать всё возможное, чтобы не дать ему забить, однако сейчас он один из лучших нападающих в мире», — приводит слова Хайена официальный сайт клуба.

В нынешнем сезоне Кейн провёл 11 матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил 19 мячей и сделал три результативные передачи.