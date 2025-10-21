Скидки
Арсенал — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Кубок России по футболу 2025/2026: результаты на 21 октября, календарь, таблица

Кубок России — 2025/2026 по футболу: результаты на 21 октября, календарь, таблица
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 21 октября, в 6-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 состоялись две встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей Кубка России сезона-2025/2026 21 октября:

«Динамо» Махачкала – «Спартак» Москва – 1:3;
ЦСКА – «Акрон» – 3:2.

Оставшиеся матчи финального, 6-го тура Пути РПЛ тура Кубка России пройдут в среду, 22 октября, и в четверг, 23 октября.

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти москвичи обошли соперника со счётом 4:3. Также ЦСКА взял Суперкубок страны, одолев «Краснодар».

Календарь Кубка России сезона-2025/2026
Таблица групп Кубка России сезона-2025/2026
Новости. Футбол
Все новости

