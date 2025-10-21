Станкович отреагировал на слухи о своём возможном уходе из «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович ответил, может ли встреча Фонбет Кубка России с махачкалинским «Динамо» (1:3) стать для него последней на занимаемом посту.

– Много слухов, что вы покинете «Спартак». Может быть такое, что это был последний матч для вас?

– Для всех тренеров ситуация одинаковая. Есть множество примеров, это часть нашей работы. Это то, за что мы её любим.

Бывают разные типы тренеров. Я тот тренер, который никогда не сдаётся. И не сдамся. Журналисты пишут то, что хотят, тренер должен выполнять свои задачи.

Я являюсь тренером великого клуба, это сложно. Создаётся много давления, но я не сдаюсь. Решение в любом случае принимает клуб. Что случится завтра‑послезавтра — будет решать клуб. Такая же ситуация была у меня в «Сампдории», «Ференцвароше».

Было много имён. Такое происходит каждую неделю. Команда билась в меньшинстве в матче с «Ростовом». Я горжусь, что работаю в таком клубе. И сколько это продлится, неизвестно. Здесь я чувствую себя как дома, — приводит слова Станковича «Матч ТВ».

Сербский специалист занимает должность главного тренера красно-белых с лета 2024 года. После 12 туров Мир Российской Премьер-Лиги московский клуб набрал 19 очков и занимает шестое место.

Как появился «Спартак»: