Арсенал — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Станкович отреагировал на слухи о своём возможном уходе из «Спартака»

Станкович отреагировал на слухи о своём возможном уходе из «Спартака»
Аудио-версия:
Главный тренер «Спартака» Деян Станкович ответил, может ли встреча Фонбет Кубка России с махачкалинским «Динамо» (1:3) стать для него последней на занимаемом посту.

Fonbet Кубок России . Группа C. 6-й тур
21 октября 2025, вторник. 18:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
1 : 3
Спартак М
Москва
1:0 Мастури – 25'     1:1 Маркиньос – 34'     1:2 Массалыга – 59'     1:3 Дмитриев – 67'    

– Много слухов, что вы покинете «Спартак». Может быть такое, что это был последний матч для вас?
– Для всех тренеров ситуация одинаковая. Есть множество примеров, это часть нашей работы. Это то, за что мы её любим.

Бывают разные типы тренеров. Я тот тренер, который никогда не сдаётся. И не сдамся. Журналисты пишут то, что хотят, тренер должен выполнять свои задачи.

Я являюсь тренером великого клуба, это сложно. Создаётся много давления, но я не сдаюсь. Решение в любом случае принимает клуб. Что случится завтра‑послезавтра — будет решать клуб. Такая же ситуация была у меня в «Сампдории», «Ференцвароше».

Было много имён. Такое происходит каждую неделю. Команда билась в меньшинстве в матче с «Ростовом». Я горжусь, что работаю в таком клубе. И сколько это продлится, неизвестно. Здесь я чувствую себя как дома, — приводит слова Станковича «Матч ТВ».

Сербский специалист занимает должность главного тренера красно-белых с лета 2024 года. После 12 туров Мир Российской Премьер-Лиги московский клуб набрал 19 очков и занимает шестое место.

Станкович ответил, почему «Спартак» сыграл прагматично в матче с «Динамо» Махачкала

Как появился «Спартак»:

