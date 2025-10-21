Скидки
Арсенал — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Сборная России поблагодарила болельщиков, посмотревших её октябрьские матчи по ТВ

Комментарии

Сборная России в телеграм-канале поблагодарила болельщиков, посмотревших её октябрьские товарищеские встречи по ТВ.

«Спасибо, что болеете! Спасибо, что смотрите», — написано в сообщении сборной России.

По данным Mediascope РФ, товарищеский матч национальной команды с Ираном (2:1) посмотрели 5,16 млн человек, игру с Боливией (3:1) — 4,48 млн зрителей. Встреча сборной России с иранской национальной командой прошла на стадионе «Волгоград Арена», с боливийской национальной командой — на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина» в Москве.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 октября 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Окончен
2 : 1
Иран
1:0 Воробьёв – 22'     1:1 Хоссеинзаде – 48'     2:1 Батраков – 70'    
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
14 октября 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Окончен
3 : 0
Боливия
1:0 Садулаев – 18'     2:0 Миранчук – 43'     3:0 Сергеев – 57'    

12 ноября подопечные Валерия Карпина проведут товарищеский матч с Перу, а 15 ноября — с Чили.

Как сборная России играет при Карпине:

Комментарии
