Сборная России поблагодарила болельщиков, посмотревших её октябрьские матчи по ТВ
Поделиться
Сборная России в телеграм-канале поблагодарила болельщиков, посмотревших её октябрьские товарищеские встречи по ТВ.
«Спасибо, что болеете! Спасибо, что смотрите», — написано в сообщении сборной России.
По данным Mediascope РФ, товарищеский матч национальной команды с Ираном (2:1) посмотрели 5,16 млн человек, игру с Боливией (3:1) — 4,48 млн зрителей. Встреча сборной России с иранской национальной командой прошла на стадионе «Волгоград Арена», с боливийской национальной командой — на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина» в Москве.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 октября 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Окончен
2 : 1
Иран
1:0 Воробьёв – 22' 1:1 Хоссеинзаде – 48' 2:1 Батраков – 70'
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
14 октября 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Окончен
3 : 0
Боливия
1:0 Садулаев – 18' 2:0 Миранчук – 43' 3:0 Сергеев – 57'
12 ноября подопечные Валерия Карпина проведут товарищеский матч с Перу, а 15 ноября — с Чили.
Материалы по теме
Как сборная России играет при Карпине:
Комментарии
- 21 октября 2025
-
21:48
-
21:47
-
21:38
-
21:38
-
21:33
-
21:25
-
21:25
-
21:18
-
21:13
-
21:11
-
21:03
-
20:52
-
20:50
-
20:50
-
20:44
-
20:40
-
20:40
-
20:33
-
20:23
-
20:22
-
20:10
-
19:58
-
19:53
-
19:32
-
19:30
-
19:26
-
19:23
-
19:21
-
19:20
-
19:17
-
19:08
-
19:04
-
19:03
-
19:00
-
19:00