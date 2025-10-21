Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Арсенал — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Алонсо — о Касильясе и Куртуа: невозможно выбрать, кто из них лучший

Алонсо — о Касильясе и Куртуа: невозможно выбрать, кто из них лучший
Комментарии

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо сравнил бывшего и нынешнего вратарей своей команды, Икера Касильяса и Тибо Куртуа, в преддверии матча 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом». Игра пройдёт 22 октября на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Испании.

Италия — Серия А . 7-й тур
19 октября 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Комо
Комо
Окончен
2 : 0
Ювентус
Турин
1:0 Кемпф – 4'     2:0 Пас – 79'    

«Тибо — лучший в мире. У него есть интерес к самой игре. В будущем он вполне может стать тренером. Для тренера важно иметь связь с игроками, которые умеют разбираться в футболе. С Икером я пережил прекрасные моменты, невозможно выбрать, кто из них лучший. Сейчас у меня есть Тибо, но Икер — это Икер», — приводит слова Алонсо официальный сайт клуба.

Материалы по теме
Вперёд за своим клубом — включай фанатский режим! Собери все бонусы на пути к стадиону
Вперёд за своим клубом — включай фанатский режим! Собери все бонусы на пути к стадиону

После двух сыгранных встреч общего этапа Лиги чемпионов «Реал» набрал шесть очков и занимает второе место в турнирной таблице.

Материалы по теме
Алонсо — о Мбаппе: Килиан сейчас в отличной форме
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android