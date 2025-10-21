Алонсо — о Касильясе и Куртуа: невозможно выбрать, кто из них лучший

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо сравнил бывшего и нынешнего вратарей своей команды, Икера Касильяса и Тибо Куртуа, в преддверии матча 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом». Игра пройдёт 22 октября на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Испании.

«Тибо — лучший в мире. У него есть интерес к самой игре. В будущем он вполне может стать тренером. Для тренера важно иметь связь с игроками, которые умеют разбираться в футболе. С Икером я пережил прекрасные моменты, невозможно выбрать, кто из них лучший. Сейчас у меня есть Тибо, но Икер — это Икер», — приводит слова Алонсо официальный сайт клуба.

После двух сыгранных встреч общего этапа Лиги чемпионов «Реал» набрал шесть очков и занимает второе место в турнирной таблице.