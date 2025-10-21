Тренер «Реала» Алонсо сравнил Гюлера с экс-игроком «сливочных» Озилом

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо в преддверии матча 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом» сравнил полузащитника своей команды Арду Гюлера с экс-игроком «сливочных» Месутом Озилом.

«Не только потому, что он родом из того же места. Он как будто сочетает в себе черты и Озила, и Гути. У Гути было особое качество — чувство игры и умение выдать идеальный последний пас, и у Месута это было тоже.

Я получал огромное удовольствие, играя с Озилом. Чем чаще мы вовлекаем Арду в игру, тем лучше становится наша команда. Мы должны продолжать помогать ему развиваться. Мы очень довольны им», — приводит слова Алонсо официальный сайт мадридского клуба.

В текущем сезоне Гюлер провёл за мадридский клуб 11 матчей, в которых забил три гола и сделал четыре результативные передачи.