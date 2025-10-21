Представитель Абрамовича отреагировал на слухи о покупке бизнесменом акций «Галатасарая»

Представитель российского бизнесмена Романа Абрамовича опроверг информацию о планах по покупке экс-президентом «Челси» турецкого «Галатасарая».

«Данная информация не соответствует действительности. Г-н Абрамович не покупает и не инвестирует в какой-либо футбольный клуб», — сказал представителя бизнесмена «Чемпионату».

Напомним, ранее турецкая газета Sözcü сообщила, что Абрамович планирует купить контрольный пакет акций турецкого гранда.

Абрамович стал владельцем лондонского «Челси» в 2003 году. В мае 2022 года бизнесмен продал клуб консорциуму, возглавляемому американским инвестором Тоддом Боули.

