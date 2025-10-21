ЦСКА — «Акрон»: Беншимол забил гол на 65-й минуте, реализовав пенальти

В эти минуты идёт матч 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречаются московский ЦСКА и тольяттинский «Акрон». Игра проходит на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Цыганок из Владивостока. Счёт в матче – 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Форвард тольяттинцев Беншимол забил гол на 65-й минуте, реализовав пенальти. Ранее счёт во встрече открыл нападающий армейцев Артём Шуманский на 45-й минуте.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть данное видео также возможно в телеграм-канале «Матч Премьер».

За тур до конца группового этапа Пути РПЛ ЦСКА занимает первое место в группе D с 10 очками в пяти матчах. «Акрон» располагается на последнем месте. В активе команды пять набранных очков. Две другие команды квартета — «Локомотив» (10 очков) и «Балтика» (пять).