Арсенал — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

ЦСКА — «Акрон»: Беншимол забил гол на 65-й минуте, реализовав пенальти

ЦСКА — «Акрон»: Беншимол забил гол на 65-й минуте, реализовав пенальти
В эти минуты идёт матч 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречаются московский ЦСКА и тольяттинский «Акрон». Игра проходит на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Цыганок из Владивостока. Счёт в матче – 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . Группа D. 6-й тур
21 октября 2025, вторник. 20:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
Акрон
Тольятти
1:0 Шуманский – 45'     1:1 Беншимол – 65'     2:1 Кисляк – 78'     3:1 Алеррандро – 82'     3:2 Беншимол – 90+5'    

Форвард тольяттинцев Беншимол забил гол на 65-й минуте, реализовав пенальти. Ранее счёт во встрече открыл нападающий армейцев Артём Шуманский на 45-й минуте.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть данное видео также возможно в телеграм-канале «Матч Премьер».

За тур до конца группового этапа Пути РПЛ ЦСКА занимает первое место в группе D с 10 очками в пяти матчах. «Акрон» располагается на последнем месте. В активе команды пять набранных очков. Две другие команды квартета — «Локомотив» (10 очков) и «Балтика» (пять).

