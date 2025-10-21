Скидки
Арсенал — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Алонсо — о Винисиусе: выдающийся и незаменимый игрок

Алонсо — о Винисиусе: выдающийся и незаменимый игрок
Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо высказался о бразильском нападающем своей команды Винисиусе Жуниоре в преддверии матча 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом». Игра пройдёт 22 октября на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Испании.

«Винисиус — выдающийся и незаменимый игрок, решающий. Я рад видеть, что он получает удовольствие от игры и улыбается. Мы говорили о том, какое влияние он может оказывать и как способен изменить ход матча. Нам нужно, чтобы он оставался сосредоточенным на игре и на том, что у него получается лучше всего. Он прекрасно проявляет себя во встречах», — приводит слова Алонсо официальный сайт клуба.

В нынешнем сезоне футболист провёл 11 матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил пять мячей и сделал четыре результативные передачи.

