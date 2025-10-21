«Барселона» со счётом 6:1 разгромила «Олимпиакос» в матче ЛЧ, у Рашфорда дубль

Завершился матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, в котором встречались испанская «Барселона» и греческий «Олимпиакос». Игра проходила на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне (Испания). В качестве главного арбитра встречи выступил Урс Шнидер из Швейцарии. Матч закончился со счётом 6:1 в пользу сине-гранатовых.
В составе «Барселоны» голами отметились полузащитник Фермин Лопес, оформивший хет-трик, вингер Маркус Рашфорд, сделавший дубль, а также нападающий Ламин Ямаль, реализовавший 11-метровый удар.
В следующем туре подопечные Ханс-Дитера Флика проведут матч с «Брюгге» (5 ноября), а команда Хосе Луиса Мендилибара встретится с ПСВ (4 ноября).
