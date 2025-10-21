«Барселона» забивает в 23 матчах ЛЧ подряд. Рекорд у команды Гвардиолы — 29 игр
Разгромив греческий «Олимпиакос» в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов нынешнего сезона (6:1), «Барселона» продлила свою результативную серию в этом соревновании. Сине-гранатовые отмечаются забитыми мячами в 23 встречах подряд. В этих играх было забито 59 голов. Об этом информирует Squawka.
Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
21 октября 2025, вторник. 19:45 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
6 : 1
Олимпиакос
Пирей, Греция
1:0 Лопес Мартин – 7' 2:0 Лопес Мартин – 39' 2:1 Эль-Кааби – 54' 3:1 Ямаль – 68' 4:1 Рашфорд – 74' 5:1 Лопес Мартин – 76' 6:1 Рашфорд – 79'
Удаления: нет / Эссе – 57'
Согласно данным источника, данная результативная серия является второй по продолжительности после 29-матчевой серии, которая была при руководстве Хосепа Гвардиолы в 2009-2012-х годах.
В следующем туре подопечные Ханс-Дитера Флика проведут матч с «Брюгге» (5 ноября), а команда Хосе Луиса Мендилибара встретится с ПСВ (4 ноября).
