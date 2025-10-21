«Барселона» забивает в 23 матчах ЛЧ подряд. Рекорд у команды Гвардиолы — 29 игр

Разгромив греческий «Олимпиакос» в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов нынешнего сезона (6:1), «Барселона» продлила свою результативную серию в этом соревновании. Сине-гранатовые отмечаются забитыми мячами в 23 встречах подряд. В этих играх было забито 59 голов. Об этом информирует Squawka.

Согласно данным источника, данная результативная серия является второй по продолжительности после 29-матчевой серии, которая была при руководстве Хосепа Гвардиолы в 2009-2012-х годах.

В следующем туре подопечные Ханс-Дитера Флика проведут матч с «Брюгге» (5 ноября), а команда Хосе Луиса Мендилибара встретится с ПСВ (4 ноября).

