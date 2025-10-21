«Байер» — «ПСЖ»: стартовые составы команд на матч общего этапа Лиги чемпионов

Сегодня, 21 октября, состоится матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, в котором встретятся немецкий «Байер» и французский «ПСЖ». Игра пройдёт на стадионе «БайАрена» в Леверкузене (Германия). В качестве главного арбитра встречи выступит Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Байер»: Флеккен, Баде, Тапсоба, Артур, Эчеверри, Андрих, Гарсия, Фернандес, Гримальдо, Поку, Кофане.

«ПСЖ»: Шевалье, Хакими, Забарный, Пачо, Мендеш, Заир-Эмери, Витинья, Кварацхелия, Гонсалу Рамуш, Баркола, Маюлу.

После двух матчей общего этапа ЛЧ «Байер» располагается на 25-й строчке в турнирной таблице. В активе команды два набранных очка. «ПСЖ» набрал шесть очков и занимает третье место.