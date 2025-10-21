Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Арсенал — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Байер — ПСЖ: стартовые составы команд на матч общего этапа Лиги чемпионов 2025/2026, 21 октября

«Байер» — «ПСЖ»: стартовые составы команд на матч общего этапа Лиги чемпионов
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 21 октября, состоится матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, в котором встретятся немецкий «Байер» и французский «ПСЖ». Игра пройдёт на стадионе «БайАрена» в Леверкузене (Германия). В качестве главного арбитра встречи выступит Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
21 октября 2025, вторник. 22:00 МСК
Байер
Леверкузен, Германия
2-й тайм
2 : 5
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Пачо – 7'     1:1 Гарсия – 38'     1:2 Дуэ – 41'     1:3 Кварацхелия – 44'     1:4 Дуэ – 45+3'     1:5 Мендеш – 50'     2:5 Гарсия – 54'    
Удаления: Андрих – 33' / Забарный – 37'

Стартовые составы команд:

«Байер»: Флеккен, Баде, Тапсоба, Артур, Эчеверри, Андрих, Гарсия, Фернандес, Гримальдо, Поку, Кофане.

«ПСЖ»: Шевалье, Хакими, Забарный, Пачо, Мендеш, Заир-Эмери, Витинья, Кварацхелия, Гонсалу Рамуш, Баркола, Маюлу.

После двух матчей общего этапа ЛЧ «Байер» располагается на 25-й строчке в турнирной таблице. В активе команды два набранных очка. «ПСЖ» набрал шесть очков и занимает третье место.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Барселона» со счётом 6:1 разгромила «Олимпиакос» в матче ЛЧ, у Рашфорда дубль
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android