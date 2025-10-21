Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Арсенал — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фермин Лопес — первый испанец, оформивший хет-трик за «Барселону» в эпоху Лиги чемпионов

Фермин Лопес — первый испанец, оформивший хет-трик за «Барселону» в эпоху Лиги чемпионов
Комментарии

Атакующий полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес стал первым испанским футболистом, оформившим хет-трик за сине-гранатовых в эпоху Лиги чемпионов. 22-летний хавбек трижды поразил ворота греческого «Олимпиакоса» в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Каталонский клуб одержал итоговую победу со счётом 6:1. Об этом информирует телеграм-канал Stata Football.

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
21 октября 2025, вторник. 19:45 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
6 : 1
Олимпиакос
Пирей, Греция
1:0 Лопес Мартин – 7'     2:0 Лопес Мартин – 39'     2:1 Эль-Кааби – 54'     3:1 Ямаль – 68'     4:1 Рашфорд – 74'     5:1 Лопес Мартин – 76'     6:1 Рашфорд – 79'    
Удаления: нет / Эссе – 57'

Согласно данным источника, Лопес также оказался первым испанским игроком, забившим три мяча в одном матче со времён нападающего Лукaса Переса, который сделал это во встрече между лондонским «Арсеналом» и «Базелем» в декабре 2016 года.

Полузащитник сине-гранатовых принял участие в двух играх Лиги чемпионов сезона-2025/2026.

Материалы по теме
«Барселона» забивает в 23 матчах ЛЧ подряд. Рекорд у команды Гвардиолы — 29 игр

Почему «Барселона» — больше, чем клуб:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android