Фермин Лопес — первый испанец, оформивший хет-трик за «Барселону» в эпоху Лиги чемпионов

Атакующий полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес стал первым испанским футболистом, оформившим хет-трик за сине-гранатовых в эпоху Лиги чемпионов. 22-летний хавбек трижды поразил ворота греческого «Олимпиакоса» в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Каталонский клуб одержал итоговую победу со счётом 6:1. Об этом информирует телеграм-канал Stata Football.

Согласно данным источника, Лопес также оказался первым испанским игроком, забившим три мяча в одном матче со времён нападающего Лукaса Переса, который сделал это во встрече между лондонским «Арсеналом» и «Базелем» в декабре 2016 года.

Полузащитник сине-гранатовых принял участие в двух играх Лиги чемпионов сезона-2025/2026.

