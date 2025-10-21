Фермин Лопес — первый испанец, оформивший хет-трик за «Барселону» в эпоху Лиги чемпионов
Атакующий полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес стал первым испанским футболистом, оформившим хет-трик за сине-гранатовых в эпоху Лиги чемпионов. 22-летний хавбек трижды поразил ворота греческого «Олимпиакоса» в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Каталонский клуб одержал итоговую победу со счётом 6:1. Об этом информирует телеграм-канал Stata Football.
Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
21 октября 2025, вторник. 19:45 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
6 : 1
Олимпиакос
Пирей, Греция
1:0 Лопес Мартин – 7' 2:0 Лопес Мартин – 39' 2:1 Эль-Кааби – 54' 3:1 Ямаль – 68' 4:1 Рашфорд – 74' 5:1 Лопес Мартин – 76' 6:1 Рашфорд – 79'
Удаления: нет / Эссе – 57'
Согласно данным источника, Лопес также оказался первым испанским игроком, забившим три мяча в одном матче со времён нападающего Лукaса Переса, который сделал это во встрече между лондонским «Арсеналом» и «Базелем» в декабре 2016 года.
Полузащитник сине-гранатовых принял участие в двух играх Лиги чемпионов сезона-2025/2026.
