Лига чемпионов — 2025/2026 по футболу: результаты на 21 октября, календарь, таблица
21 октября состоялись девять матчей 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
Результаты матчей Лиги чемпионов 30 сентября:
- «Кайрат» — «Пафос» — 0:0;
- «Барселона» — «Олимпиакос» — 6:1;
- «ПСВ Эйндховен» — «Наполи» — 6:2;
- «Арсенал» — «Атлетико» Мадрид — 4:0;
- «Ньюкасл Юнайтед» — «Бенфика» — 3:0;
- «Вильярреал» — «Манчестер Сити» — 0:2;
- «Юнион» — «Интер» Милан — 0:4;
- «Байер» — «ПСЖ» — 2:7;
- «Копенгаген» — «Боруссия» Дортмунд — 2:4.
Действующий победитель Лиги чемпионов УЕФА — французский «ПСЖ». Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.
Комментарии