Лига чемпионов — 2025/2026 по футболу: результаты на 21 октября, календарь, таблица

21 октября состоялись девять матчей 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей Лиги чемпионов 30 сентября:

«Кайрат» — «Пафос» — 0:0;

«Барселона» — «Олимпиакос» — 6:1;

«ПСВ Эйндховен» — «Наполи» — 6:2;

«Арсенал» — «Атлетико» Мадрид — 4:0;

«Ньюкасл Юнайтед» — «Бенфика» — 3:0;

«Вильярреал» — «Манчестер Сити» — 0:2;

«Юнион» — «Интер» Милан — 0:4;

«Байер» — «ПСЖ» — 2:7;

«Копенгаген» — «Боруссия» Дортмунд — 2:4.

Действующий победитель Лиги чемпионов УЕФА — французский «ПСЖ». Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.