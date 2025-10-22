Скидки
Арсенал — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Лига чемпионов 2025/2026: результаты на 21 октября, календарь, таблица

Лига чемпионов — 2025/2026 по футболу: результаты на 21 октября, календарь, таблица
Комментарии

21 октября состоялись девять матчей 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей Лиги чемпионов 30 сентября:

  • «Кайрат» — «Пафос» — 0:0;
  • «Барселона» — «Олимпиакос» — 6:1;
  • «ПСВ Эйндховен» — «Наполи» — 6:2;
  • «Арсенал» — «Атлетико» Мадрид — 4:0;
  • «Ньюкасл Юнайтед» — «Бенфика» — 3:0;
  • «Вильярреал» — «Манчестер Сити» — 0:2;
  • «Юнион» — «Интер» Милан — 0:4;
  • «Байер» — «ПСЖ» — 2:7;
  • «Копенгаген» — «Боруссия» Дортмунд — 2:4.

Действующий победитель Лиги чемпионов УЕФА — французский «ПСЖ». Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2025/2026
