ЦСКА обыграл «Акрон» благодаря двум голам во втором тайме в матче Кубка России

Завершился матч 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались московский ЦСКА и тольяттинский «Акрон». Игра проходила на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Цыганок из Владивостока. Матч закончился победой хозяев поля со счётом 3:2.

Счёт во встрече открыл нападающий армейцев Артём Шуманский на 45-й минуте. Форвард тольяттинцев Беншимол забил гол на 65-й минуте, реализовав пенальти. Полузащитник хозяев поля Матвей Кисляк на 78-й минуте вывел свою команду вперёд. Нападающий ЦСКА Алеррандро забил гол на 82-й минуте. На 90+8-й минуте Беншимол ударом с 11-метровой отметки сделал дубль.

После 6-го тура группового этапа Пути РПЛ ЦСКА занимает первое место в группе D с 13 очками. «Акрон» располагается на последнем месте. В активе команды пять набранных очков. Две другие команды квартета — «Локомотив» (10 очков) и «Балтика» (пять).