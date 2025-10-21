Скидки
Футбол Новости

Ямаль стал самым молодым футболистом, сыгравшим 25 матчей в ЛЧ, Заир-Эмери — второй

Комментарии

Матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Олимпиакосом» (6:1) стал 25-м в этом соревновании для нападающего «Барселоны» Ламина Ямаля. Он оказался самым молодым футболистом, достигшим отметки в 25 игр в главном европейском клубном турнире. На момент встречи с греческой командой Ямалю было 18 лет 100 дней. Об этом информирует Squawka.

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
21 октября 2025, вторник. 19:45 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
6 : 1
Олимпиакос
Пирей, Греция
1:0 Лопес Мартин – 7'     2:0 Лопес Мартин – 39'     2:1 Эль-Кааби – 54'     3:1 Ямаль – 68'     4:1 Рашфорд – 74'     5:1 Лопес Мартин – 76'     6:1 Рашфорд – 79'    
Удаления: нет / Эссе – 57'

Самые молодые футболисты, проведшие 25 встреч в Лиге чемпионов:

  1. Ламин Ямаль (18 лет 100 дней).
  2. Уоррен Заир-Эмери (19 лет 32 дня).
  3. Сеск Фабрегас (19 лет 292 дня).
  4. Андерсон Оливейра (19 лет 326 дней).
  5. Боян Кркич (20 лет 32 дня).

В следующем туре подопечные Ханс-Дитера Флика проведут матч с «Брюгге» (5 ноября), а команда Хосе Луиса Мендилибара встретится с ПСВ (4 ноября).

Чем уникален Ламин Ямаль:

