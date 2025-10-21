Ямаль стал самым молодым футболистом, сыгравшим 25 матчей в ЛЧ, Заир-Эмери — второй
Поделиться
Матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Олимпиакосом» (6:1) стал 25-м в этом соревновании для нападающего «Барселоны» Ламина Ямаля. Он оказался самым молодым футболистом, достигшим отметки в 25 игр в главном европейском клубном турнире. На момент встречи с греческой командой Ямалю было 18 лет 100 дней. Об этом информирует Squawka.
Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
21 октября 2025, вторник. 19:45 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
6 : 1
Олимпиакос
Пирей, Греция
1:0 Лопес Мартин – 7' 2:0 Лопес Мартин – 39' 2:1 Эль-Кааби – 54' 3:1 Ямаль – 68' 4:1 Рашфорд – 74' 5:1 Лопес Мартин – 76' 6:1 Рашфорд – 79'
Удаления: нет / Эссе – 57'
Самые молодые футболисты, проведшие 25 встреч в Лиге чемпионов:
- Ламин Ямаль (18 лет 100 дней).
- Уоррен Заир-Эмери (19 лет 32 дня).
- Сеск Фабрегас (19 лет 292 дня).
- Андерсон Оливейра (19 лет 326 дней).
- Боян Кркич (20 лет 32 дня).
В следующем туре подопечные Ханс-Дитера Флика проведут матч с «Брюгге» (5 ноября), а команда Хосе Луиса Мендилибара встретится с ПСВ (4 ноября).
Чем уникален Ламин Ямаль:
Комментарии
- 21 октября 2025
-
23:23
-
23:22
-
23:21
-
23:15
-
23:13
-
23:09
-
23:06
-
22:48
-
22:47
-
22:42
-
22:38
-
22:35
-
22:31
-
22:29
-
22:26
-
22:19
-
22:13
-
22:09
-
22:03
-
21:56
-
21:48
-
21:47
-
21:38
-
21:38
-
21:33
-
21:25
-
21:25
-
21:18
-
21:13
-
21:11
-
21:03
-
20:52
-
20:50
-
20:50
-
20:44