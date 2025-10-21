Ямаль стал самым молодым футболистом, сыгравшим 25 матчей в ЛЧ, Заир-Эмери — второй

Матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Олимпиакосом» (6:1) стал 25-м в этом соревновании для нападающего «Барселоны» Ламина Ямаля. Он оказался самым молодым футболистом, достигшим отметки в 25 игр в главном европейском клубном турнире. На момент встречи с греческой командой Ямалю было 18 лет 100 дней. Об этом информирует Squawka.

Самые молодые футболисты, проведшие 25 встреч в Лиге чемпионов:

Ламин Ямаль (18 лет 100 дней). Уоррен Заир-Эмери (19 лет 32 дня). Сеск Фабрегас (19 лет 292 дня). Андерсон Оливейра (19 лет 326 дней). Боян Кркич (20 лет 32 дня).

В следующем туре подопечные Ханс-Дитера Флика проведут матч с «Брюгге» (5 ноября), а команда Хосе Луиса Мендилибара встретится с ПСВ (4 ноября).

Материалы по теме Тренер сборной Испании высказался о конфликте с «Барселоной» из-за травмы Ямаля

Чем уникален Ламин Ямаль: