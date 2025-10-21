Скидки
Главная Футбол Новости

«Вильярреал» — «Манчестер Сити»: Холанд открыл счёт в игре на 17-й минуте

«Вильярреал» — «Манчестер Сити»: Холанд открыл счёт в игре на 17-й минуте
Комментарии

В эти минуты идёт матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречаются «Вильярреал» и «Манчестер Сити». Игра проходит на стадионе «Керамика» в Вильярреале. На момент выхода новости счёт в игре 1:0 в пользу гостей. Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
21 октября 2025, вторник. 22:00 МСК
Вильярреал
Вильярреал, Испания
2-й тайм
0 : 2
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
0:1 Холанд – 17'     0:2 Б. Силва – 40'    

На 17-й минуте счёт в игре открыл нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд.

В минувшем туре «жёлтая субмарина» сыграла вничью с «Ювентусом» со счётом 2:2. «Горожане» с аналогичным счётом сыграли вничью с «Монако».

В следующем туре подопечные Марселино Тораля проведут матч с «Пафосом» (5 ноября), а команда Хосепа Гвардиолы встретится с дортмундской «Боруссией» (5 ноября).

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2025/2026
