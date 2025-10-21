Тудор — перед матчем с «Реалом»: уверен, что завтра мы сыграем хорошо

Главный тренер «Ювентуса» Игор Тудор высказался о предстоящем матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором его команда встретится с «Реалом». Игра пройдёт 22 октября на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Испании.

«Я ожидаю бурной реакции. Приехать сюда — значит мотивировать себя. Это отдельная игра, и я уверен, что завтра мы сыграем хорошо. Я не читаю газеты, независимо от того, выигрываю я или проигрываю, и не теряю энергию. Я думаю только о команде, о том, что мне нужно сделать, и о том, что можно улучшить», — приводит слова Тудора Football Italia.

После двух встреч в рамках общего этапа Лиги чемпионов «Реал» набрал шесть очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Ювентус» с двумя очками в активе располагается на 23-й строчке.