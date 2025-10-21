Тудор — о последних матчах «Ювентуса»: не знаю, как комментировать этот список
Главный тренер «Ювентуса» Игор Тудор с раздражением высказался о результатах своей команды в последних играх.
«Каждая игра отличается от предыдущей. Не знаю, как комментировать этот список матчей, один за другим. У нас были подряд «Интер», «Милан» и «Аталанта». Анализ, как правило, основан на результатах, а иногда — на чём-то другом. Именно на это я и обращаю внимание. Нужно также учитывать уровень соперников», — приводит слова Тудора Football Italia.
22 октября «Ювентусу» предстоит встретиться с мадридским «Реалом» в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Игра пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Испании.
Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
22 октября 2025, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Ювентус
Турин, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
