Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Арсенал — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тудор — о последних матчах «Ювентуса»: не знаю, как комментировать этот список

Тудор — о последних матчах «Ювентуса»: не знаю, как комментировать этот список
Комментарии

Главный тренер «Ювентуса» Игор Тудор с раздражением высказался о результатах своей команды в последних играх.

«Каждая игра отличается от предыдущей. Не знаю, как комментировать этот список матчей, один за другим. У нас были подряд «Интер», «Милан» и «Аталанта». Анализ, как правило, основан на результатах, а иногда — на чём-то другом. Именно на это я и обращаю внимание. Нужно также учитывать уровень соперников», — приводит слова Тудора Football Italia.

22 октября «Ювентусу» предстоит встретиться с мадридским «Реалом» в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Игра пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Испании.

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
22 октября 2025, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Ювентус
Турин, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Материалы по теме
Тудор — перед матчем с «Реалом»: уверен, что завтра мы сыграем хорошо
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android