Тудор — о последних матчах «Ювентуса»: не знаю, как комментировать этот список

Главный тренер «Ювентуса» Игор Тудор с раздражением высказался о результатах своей команды в последних играх.

«Каждая игра отличается от предыдущей. Не знаю, как комментировать этот список матчей, один за другим. У нас были подряд «Интер», «Милан» и «Аталанта». Анализ, как правило, основан на результатах, а иногда — на чём-то другом. Именно на это я и обращаю внимание. Нужно также учитывать уровень соперников», — приводит слова Тудора Football Italia.

22 октября «Ювентусу» предстоит встретиться с мадридским «Реалом» в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Игра пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Испании.