Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Вильярреал» — «Манчестер Сити»: Бернарду забил второй гол гостей на 40-й минуте

В эти минуты идёт матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречаются «Вильярреал» и «Манчестер Сити». Игра проходит на стадионе «Керамика» в Вильярреале. На момент выхода новости счёт в игре 2:0 в пользу гостей. Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 40-й минуте полузащитник гостей Бернарду Силва укрепил их преимущество.

На 17-й минуте счёт в игре открыл нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд.

В минувшем туре «жёлтая субмарина» сыграла вничью с «Ювентусом» со счётом 2:2. «Горожане» с аналогичным счётом сыграли вничью с «Монако».

В следующем туре подопечные Марселино Тораля проведут матч с «Пафосом» (5 ноября), а команда Хосепа Гвардиолы встретится с дортмундской «Боруссией» (5 ноября).

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: